الشرطة اليمنية تُعلن إحباط محاولة اغتيال عضو في مجلس القيادة

أعلنت الشرطة اليمنية، عن تمكنها من إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف عضو مجلس القيادة اليمني اللواء سلطان العرادة، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فيما اتهمت جماعة "أنصار الله" بالوقوف وراء الهجوم.



وقال مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد إن "الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يسعى الحوثيون لتنفيذه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وتم ضبط العناصر المتورطة فيه، وذلك بعد الحصول على معلومات من مصادر خاصة".

وأشار إلى أنه جرى إحباط محاولة الاغتيال قبل دقائق من تنفيذها بتفجير عبوات ناسفة عن بعد على الطريق المودي إلى منزله، حيث تم القبض على عناصر الخلية وإبطال العبوات.

وبث التلفزيون اليمني مشاهد لشخص تحدث عن تزعمه الخلية المكلفة باغتيال العرادة، وكيف جرى تجنيده من جماعة "أنصار الله".

ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على الاتهامات الموجهة لها بمحاولة الاغتيال.

اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي في اليمن

وفي وقت سابق من أمس السبت، أفاد مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي.

وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، أفاد في وقت سابق بأنه تم التعرف على هُوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.

وأضاف العتواني أن الأجهزة الأمنية تقوم بتعقبهم، مؤكدا أن الأجهزة المختصة لديها خطة محكمة لتأمين مسؤولي المنظمات الدولية.

وقُتل مؤيد حميدي، رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي، في تعز أمس الجمعة وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين برصاص مسلح مجهول في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.

وكان مؤيد حميدي ويحمل جواز سفر أردنيا قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.

يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

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