اليمن تُعلن القبض على منفذي عملية اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي

أعلن مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، اليوم السبت، ضبط منفذي عملية اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي؛ مدير برنامج الغذاء العالمي في المحافظة اليمنية الخاضعة لحصار من مليشيات الحوثي.



وحددت السلطات اليمنية في وقت سابق، هوية المتهم بقتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مسؤول أمني في تعز إن "مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز، مؤيد حميدي، هو من أبناء محافظة لحج بمنطقة الصبيحة"، مشيرا إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة".

وكانت وزارة الداخلية اليمنية وجهت بالتعميم والتحري وسرعة القبض على المدعو "أحمد يوسف الصرة" والمطلوب لدى شرطة محافظة تعز في قضية اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز يوم أمس الجمعة، في جريمة هزت اليمن، وقوبلت بتنديد أممي ودولي واسع.

ووجهت "الأجهزة الأمنية بسرعة البحث والتحري وضبط المتهم ومنع خروجه من أرض الوطن وإدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، وقوائم المطلوبين أمنيا وجنائيا".

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعرب في بيان مساء أمس الجمعة عن "حزنه العميق" لمقتل أحد موظفيه في اليمن بدون تحديد اسمه وهويته.

مأساة غير مقبولة

وفي بيان ثان، حدد هوية الموظف على أنه "مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية"، توفي "بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه" في مدينة التربة في جنوب غرب اليمن.

وأشار البيان إلى أن حميدي "وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز"، موضحا أنه عمل مع المنظمة الأممية "لما يقارب 18 عاما، منها مناصب سابقة في اليمن والسودان وسوريا والعراق".

ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي، والمدير القطري في اليمن، ريتشارد راجان، قوله إن "أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة"، مطالبًا بتقديم الجناة إلى العدالة.

وعام 2018، قتل موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ذباب في محافظة تعز، إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من مجهولين.

وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها ويفرضون حصارا عليها.

وتأتي عملية اغتيال المسؤول الأممي عقب فترة وجيزة فقط من إقرار المنظمات الدولية والأممية فتح مكاتب رسمية لها في تعز، لتنظيم تدخلاتها الإنسانية ما يهدد بتوقف العمل الإنساني عن المدينة التي تضم أكبر كتلة سكانية في البلاد وتخضع لحصار حوثي منذ 9 أعوام.

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