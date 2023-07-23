جريمة إرهابية.. أول رد من اليمن على حادث اغتيال الموظف الأممى بتعز

وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، حادثة اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدى، في المحافظة اليمنية الخاضعة لحصار من مليشيات الحوثي، بـ"جريمة إرهابية مكتملة الأركان".

وأوضح الإريانى - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أن "أهداف مليشيا الحوثى والتنظيمات الإرهابية تتقاطع فى إرهاب المنظمات الدولية، وحصر تواجدها وأنشطتها فى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والأضرار بجهود الإغاثة الانسانية فى محافظة تعز (المحاصرة منذ 9 أعوام)، واستهداف الأمن والاستقرار وتشويه صورة الاوضاع فى المناطق المحررة".

وأشار إلى أن سرعة الإجراءات - التى اتخذت بمتابعة الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى مع غرفة العمليات المشتركة التى شكلت عقب الجريمة الإرهابية - كان لها الأثر الحاسم فى تحديد هوية منفذيها منذ اللحظات الأولى، وضبط المنفذين المباشرين وعشرة أخرين ضمن الخلية التى خططت للجريمة، والاستمرار فى ملاحقة الخلايا والعناصر الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأشاد الاريانى بالجهود التى بذلها محافظ تعز، والسلطة المحلية، والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية فى المحافظة على اليقظة الأمنية، والإنجاز الأمنى فى سرعة تحديد هوية الجناة، وضبطهم، والذى يؤكد جاهزيتها للتصدى للانشطة الإرهابية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بامن واستقرار المناطق المحررة.

وتقدم الاريانى بخالص التعازى والمواساة لاسرة الفقيد مؤيد حميدي، والحكومة والشعب الاردنى الشقيق، ومكتب برنامج الغذاء العالمى فى اليمن، والامم المتحدة، والعاملين فى مجال الإغاثة الانسانية، على هذا المصاب الأليم.

وحددت السلطات اليمنية في وقت سابق، هوية المتهم بقتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مسؤول أمني في تعز إن "مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز، مؤيد حميدي، هو من أبناء محافظة لحج بمنطقة الصبيحة"، مشيرا إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة".

وكانت وزارة الداخلية اليمنية وجهت بالتعميم والتحري وسرعة القبض على المدعو "أحمد يوسف الصرة" والمطلوب لدى شرطة محافظة تعز في قضية اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز يوم أمس الجمعة، في جريمة هزت اليمن، وقوبلت بتنديد أممي ودولي واسع.

ووجهت "الأجهزة الأمنية بسرعة البحث والتحري وضبط المتهم ومنع خروجه من أرض الوطن وإدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، وقوائم المطلوبين أمنيا وجنائيا".

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