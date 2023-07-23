مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني لبحث تعزيز العلاقات

تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.



وأفادت وسائل الإعلام الإماراتية، أن وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.

وفي وقت سابق، أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أن بلاده تتفاوض مع السعودية والإمارات للاتفاق على التعاون المشترك في المناطق الحرة.

ووفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال حجة الله عبد الملكي، "نعمل على تطوير مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية".

ولفت إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان وسوريا حول التعاون في المناطق الحرة، وأدرجت المفاوضات مع العراق في وثيقة التعاون المشترك للمناطق الحرة المشتركة.

وفي يونيو الماضي، وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي، مع إيران، وذلك بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.

وقالت وكالة أنباء الإماراتية الرسمية إن الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر هيئة الطيران المدني الإماراتية في دبي، تأتي في إطار تبني الإمارات لسياسة الأجواء المفتوحة، وإنها ستعزز الربط الجوي بين البلدين، بما يعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة.

العلاقات الإماراتية الإيرانية

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية الروابط مع طهران في يناير 2016 في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في الجمهورية الإسلامية ردا على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.

وقالت السعودية إنها ستستأنف العلاقات مع إيران بموجب اتفاق بوساطة صينية. وتمثل الخطوة تحولا كبيرا بعد عداء دام لسنوات بين إيران والسعودية وهدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج صراعات في المنطقة من اليمن إلى سوريا.

وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات بإيران في مجالي التجارة والأعمال منذ أكثر من مئة عام، في إعادة التواصل مع طهران عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج ومواقع سعودية للطاقة.

وتعد إمارة دبي واحدة من خطوط اتصال إيران الرئيسية بالعالم الخارجي. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن رضا عامري السفير المعين في الإمارات شغل في السابق منصب المدير العام لمكتب المغتربين الإيرانيين في وزارة الخارجية