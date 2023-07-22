الاجازات الرسمية المتبقية في 2023

يبحث المواطنين عن الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2023، بالتزامن مع اجازة العام الهجري الجديد و الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952، وتحل اجازة ذكرى ثورة 23 يوليو غدًا الأحد.

بالتزامن مع اجازة العام الهجري وذكرى ثورة 23 يونيو.. الإجازات الرسمية المتبقية

فأنه طبقا للأجندة المعلنة من الحكومة فإن الإجازات الرسمية المتبقية عام 2023، هي يومين فقط، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية أيام الجمعة و السبت من كل أسبوع، وإليكم الاجازت الرسمية المتبقية عام 2023:

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص بشأن موعد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الحالى 2023.

الاجازات

1- يوم الأربعاء 27 سبتمبر.. إجازة المولد النبوي الشريف.

2- يوم الجمعة 6 أكتوبر.. إجازة ذكري انتصار حرب أكتوبر 1973 ومن المقرر ترحيله بقرار من المجلس الوزراء إلى الخميس نهاية الأسبوع.

نصت قوانين العمل على أن يحصل العاملون بالحكومة والقطاع الخاص على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بقرارات وزارية مع كل مناسبة.

وإليكم أيام الاجازات المتبقية في شهر يوليو الجاري:

- يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023.

- يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023.