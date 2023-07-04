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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

الاجازات الرسمية
الاجازات الرسمية

يبحث المواطنين عن الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2023، وذلك بعد الانتهاء من إجازتي عيد الأضحى المبارك وذكرى 30 يونيو، والتي أعلنها مجلس الوزارء بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو الموافق وقفة عرفة، حتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو.

وفي هذا التقرير، تعلن "الوفد" عدد أيام الإجازات المتبقية خلال العام الجاري 2023.

الإجازات المتبقية في 2023

إجازة رأس السنة الهجرية  وتوافق يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو وتوافق يوم الأحد 23 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف وتوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

إجازة عيد القوات المسلحة وتوافق  يوم الجمعة 6 أكتوبر.

عيد الأضحى

ومن ناحيتها، أعلنت وزارة العمل، أن إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبالتالي فإن إجازتي عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وصلت عدد أيامها إلى 6 أيام.

 

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