مطالب بإيقاف أسهم اكتتاب «بلتون» بسبب أزمة السماسرة مع مصرف أبوظبى الأول

100 مليون سهم وراء الأزمة

حالة استياء تسود بين معظم شركات السمسرة بسبب تقاعس مصرف أبوظبى الأول عن إتمام الاكتتاب الخاص بعدد من العملاء لدى هذه الشركات، والخاص بزيادة رأس مال شركة بلتون القابضة.

قالت الشركات إنها قامت بتقديم طلبات الاكتتاب وتحول المبالغ المالية المستحقة على العملاء مقابل الاكتتاب فى المواعيد المقررة.

فوجئت الشركات بعد غلق باب الاكتتاب، وبعد مراجعة أمناء الحفظ الخاصة بهم، للتأكد من الكميات المكتتب فيها، تبين أن البنك لم يقم بالاكتتاب لبعض عملاء هذه الشركات، بل السواد الأعظم فى بعض الشركات، وكذلك تبين وجود أخطاء فى الكميات المكتتب فيها والمخصصة لكل عميل.

قالت الشركات المتضررة إنه تم التواصل مع البنك لاستدراك الأخطاء، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلا أن البنك تقاعس عن تصحيح الأخطاء التى اكتشفتها الشركات، والتى أيضا تضع الشركات فى مأزق مع المستثمرين.

كما علمت «الوفد» أن الكمية المتبقية من المرحلة الأولى والتى تصل إلى 100 مليون سهم، معظمها ناتج من أخطاء البنك فى عملية إدراج طلبات الاكتتاب الخاص بالعملاء، علما أن الشركات تقدمت بعدد من الشكاوى للرقابة المالية لحل الأزمة، بالإضافة إلى شكاوى أخرى إلى محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، للتدخل وإنقاذ الشركات، وكذلك تستغيث الشركات بالرقابة المالية للتدخل بإيقاف التداول على الأسهم المكتتب فيها حفاظا على أموال المستثمرين.