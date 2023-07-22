تويتر يحد من عدد الرسائل المباشرة

لقد جعل تويتر Twitter نظامه الأساسي مرة أخرى أقل قابلية للاستخدام للأشخاص الذين يختارون عدم الدفع مقابل اشتراك Blue. أعلنت الشركة أنها ستنفذ قريبًا قاعدة جديدة تضع حداً لعدد حسابات DM التي لم يتم التحقق منها والتي يمكن إرسالها يوميًا.

في تغريدة، قال موقع تويتر Twitter إن التغيير جزء من جهوده للحد من البريد العشوائي في الرسائل المباشرة، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا مؤخرًا.

في 14 يوليو، أضاف موقع الويب إعدادًا جديدًا للرسالة يرسل رسائل مباشرة من الحسابات التي يتابعها الأشخاص إلى صندوق الوارد الأساسي ورسائل الرسائل المباشرة من المستخدمين الذين تم التحقق منهم ولا يتابعونهم في صندوق الوارد الخاص بطلبات الرسائل.

قال موقع تويتر Twitter إنه شهد انخفاضًا بنسبة 70 في المائة في الرسائل غير المرغوب فيها بعد أسبوع من ظهور الإعداد الجديد. قبل ذلك، حد الموقع من القدرة على إرسال رسائل مباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونها إلى مشتركي Blue فقط.

بينما قال موقع تويتر Twitter إن التغيير القادم يهدف إلى تقليل الرسائل غير المرغوب فيها في DM، إلا أنها لا تزال خطوة أخرى تدفع المشتركين الذين لم يتم التحقق منهم بمهارة إلى الدفع مقابل العضوية الزرقاء.

في الواقع، فإن إعلان الموقع عنه صراحةً يطلب من الناس "الاشتراك اليوم لإرسال المزيد من الرسائل" ويتضمن رابطًا إلى صفحة الاشتراك.

وضع تويتر Twitter أيضًا في السابق حدًا صارمًا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدم رؤيتها يوميًا، مع تقييد الحسابات التي لم يتم التحقق منها بـ 600 مشاركة.



غرد Elon Musk هذا الشهر بأن تويتر يعاني من تدفق نقدي سلبي مستمر، لأن عائداته الإعلانية انخفضت بنسبة 50٪. حتى لو لم تستطع الأموال من الاشتراكات تعويض ذلك فلا يزال المال في جيب الشركة.