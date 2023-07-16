إيلون ماسك: 50% انخفاضًابعائدات إعلانات تويتر

لا يزال تويتر ينفق أموالًا أكثر مما يكسب، وفقًا لإيلون ماسك. في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، غرد الملياردير بأن الشركة كانت تعاني من مشكلة تدفق نقدي سلبي مستمر بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ تقريبًا وعبء الديون الثقيل.

قال إيلون ماسك: "نحتاج إلى الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نحصل على رفاهية أي شيء آخر".



يأتي القبول في نفس الأسبوع الذي بدأ فيه برنامج مشاركة عائدات الإعلانات على تويتر Twitter دفع بعض المبدعين، بما في ذلك حفنة من المؤثرين اليمينيين المتطرفين.

في يوم الجمعة، ادعى إيلون ماسك أيضًا أن الشبكة الاجتماعية قد تشهد "استخدامًا عاليًا لثواني مستخدم الجهاز على الإطلاق" في وقت ما من هذا الأسبوع. كما قال سابقًا إن جميع المعلنين تقريبًا الذين غادروا المنصة بعد استيلائه على المنصة في أكتوبر "إما عادوا" أو "قالوا إنهم سيعودون".

وفقًا لتقديرات شركة الأبحاث Sensor Tower التي تمت مشاركتها مع Bloomberg، انخفض الإنفاق الإعلاني بنسبة 89٪ إلى 7.6 مليون دولار خلال فترة شهرين في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لرويترز، لدى تويتر Twitter مدفوعات فائدة سنوية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار بسبب الديون التي أخذتها الشركة عندما أخذها إيلون ماسك إلى شركة خاصة مقابل 44 مليار دولار.

هذه هي أحدث علامة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة التي اتخذها ماسك في العام الماضي لم تكن كافية لوضع الشركة على أساس مالي قوي.

كما يشير أيضًا إلى أن الرئيس التنفيذي المعين حديثًا للشركة، ليندا ياكارينو، قد توقف عملها لأنها تعمل على إعادة بناء القاعدة الإعلانية لتويتر.