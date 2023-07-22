كلام فى الهوا

السبت 22/يوليو/2023 - 08:52 م 7/22/2023 8:52:58 PM

لا تعطيك الحقوق التاريخية حقًا على الأمم المتقدمة الآن، فالأمم المتقدمة تحقق تقدمًا فى التصنيع والابتكار والاختراع بشكل فعال، ولكن أصحاب الحقوق التاريخية أيًا ما كانت حضارتهم أو ديانتهم يحاولون استبدال العديد من المبادئ لكونهم تاريخيًا كانوا واكتشفوا وشيدوا.

وكانوا أصحاب حضارة علموا الإنسانية الكتابة والطباعة، فهذا الأمر يعرضهم للسخرية والاضطرابات والصراع والحروب والإرهاب؛ لعدم اعترافهم بالواقع.

فكن أثرًا بما لديك من آثار حضارتك القديمة تتذكرك الإنسانية بها. فلابد أن توازى بين تلك الحضارة القديمة وتعزيز الاحترام الواجب للحقوق الحالية للتقدم بالإنتاج والعمل وفرض الاحترام الواجب الذى كان عليه الأجداد، لتفرض نفسك على كافة الأمم وتروج الإنتاج الصادر منك عالميًا، مع كل الاحترام لكل ما كنت عليه من ازدهار زال وتقدم تراجع، وهذا لا يأتى إلا بالاختبار المناسب لإدارة مؤسسات الحاضر.

لم نقصد أحدًا!