صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري البورسعيدي ..نهائي كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

موعد مباراة المصري البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا

من المقرر ان تبدأ مباراة المصرى البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.