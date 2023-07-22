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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري البورسعيدي ..نهائي كأس الرابطة

صلاح محسن
صلاح محسن

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة.

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تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا بنهائي كأس الرابطة

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تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام المصري فى نهائي كأس الرابطة

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

  • حراسة المرمى:محمد بسام
  • خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
  • خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .
  • خط الهجوم:  صلاح محسن.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

 علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

موعد مباراة المصري البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا

من المقرر ان تبدأ مباراة المصرى البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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