تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام المصري فى نهائي كأس الرابطة

يتقابل فريقا سيراميكا كليوباترا ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم السبت 22 يوليو الجاري، في المباراة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمباراة المصري فى نهائي كأس الرابطة

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر.

في الهجوم: أحمد ياسر ريان

سيارميكا كليوباترا

و استطاع الفريق الاولك لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا فى النجاه من شبح الهبوط والبقاء بالدوري المصري الممتاز بعد تغلبه فى الجولة الاخيرة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري مساء اليوم فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.