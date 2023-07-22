عاجل
مفاجأة في أسعار الدولار اليوم السبت الأرصاد تكشف سر تعرض العالم لموجة غير مسبوقة من ارتفاع الحرارة (فيديو) حمى الضنك.. فيروس يهدد نصف سكان العالم طرق الحفاظ على سيارتك من الاشتعال أثناء ارتفاع درجات الحرارة
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام المصري فى نهائي كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يتقابل فريقا سيراميكا كليوباترا ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم السبت 22 يوليو الجاري، في المباراة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة

 

txt

سيراميكا كليوباترا والمصري.. موعد نهائي كأس الرابطة و القناة الناقلة

txt

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمباراة المصري فى نهائي كأس الرابطة

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر.

في الهجوم: أحمد ياسر ريان

سيارميكا كليوباترا

 

و استطاع الفريق الاولك لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا فى النجاه من شبح الهبوط والبقاء بالدوري المصري الممتاز بعد تغلبه فى الجولة الاخيرة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري مساء اليوم فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا والمصري.. موعد نهائي كأس الرابطة و القناة الناقلة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

ميمي عبدالرزاق يفاضل بين ثلاثي قبل نهائي كأس الرابطة

ركلات الترجيح مفتاح سيراميكا في مشواره لنهائي كأس الرابطة

رحلة المصري إلى نهائي كأس الرابطة 2023.. انسحاب الأهلي وإقصاء حامل اللقب

موعد نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا والقناة الناقلة
الجريدة الورقية