تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا بنهائي كأس الرابطة

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، فى المواجهة الصعبة التى تجمعهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس الرابطة المصرية.

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا فى نهائي كأس الرابطة

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

في خط الوسط: ايزي ايميكا، زياد كمال، الياس الجلاصي

في الهجوم: رحيم دغموم، فرانك إيتوجا، رجب عمران

ويدخل فريق الكرة الاول بالنادي المصري مباراة النهائي أماما سيراميكا اليوم محتلا المركز الخامس برصيد 47 نقطة محصلة 33 مباراة ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

و يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الامنة و النصف مساء بتوقيت القاهرة فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.