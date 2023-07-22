عاجل
مفاجأة في أسعار الدولار اليوم السبت الأرصاد تكشف سر تعرض العالم لموجة غير مسبوقة من ارتفاع الحرارة (فيديو) حمى الضنك.. فيروس يهدد نصف سكان العالم طرق الحفاظ على سيارتك من الاشتعال أثناء ارتفاع درجات الحرارة
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا بنهائي كأس الرابطة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، فى المواجهة الصعبة التى تجمعهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس الرابطة المصرية.

 

txt

ميمي عبدالرزاق يستقر على تشكيل المصري أمام سيراميكا بنهائي كأس الرابطة

txt

رحلة المصري إلى نهائي كأس الرابطة 2023.. انسحاب الأهلي وإقصاء حامل اللقب

 

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا فى نهائي كأس الرابطة 

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

في خط الوسط: ايزي ايميكا، زياد كمال، الياس الجلاصي

في الهجوم: رحيم دغموم، فرانك إيتوجا، رجب عمران 

ويدخل فريق الكرة الاول بالنادي المصري مباراة النهائي أماما سيراميكا اليوم محتلا المركز الخامس برصيد 47 نقطة محصلة 33 مباراة ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

و يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الامنة و النصف مساء بتوقيت القاهرة فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة. 

مواد متعلقة

مشوار المصري البورسعيدي في كأس مصر 1998 المتوج به

سموحة تتقدم على المصري البورسعيدي في الشوط الأول

دغموم يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام سموحة

الليلة.. سموحة يستضيف المصري البورسعيدي فى الجولة الختامية بالدوري الممتاز

شيكا يقود تشكيل فاركو المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم

المصري البورسعيدي يمنح لاعبيه راحه سلبية بعد تخطي عقبة فيوتشر

الجريدة الورقية