تعرضت ربة منزل للإصابة ، إثر حادث تصادم مركبة" توك توك"، بسيارة ربع نقل في منطقة مسطرد في محافظة القليوبية، وتم التحفظ على التوك توك وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

إصابة ربة منزل في حادث تصادم توك توك بسيارة ربع نقل بشبرا



وكانت البداية بتلقي، مديرية أمن القليوبية ،إخطارا من غرفة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل بطريق ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وإصابة السيدة «مني ا»، 35 عاما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق الإسماعيلية بمسطرد، ونتجت عن الحادث إصابة سيدة وجري نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تحفظت إدارة المرور على السيارة والتوك توك.