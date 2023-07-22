روسيا تتوعد المسؤولين عن الهجوم على الصحفيين في زابوروجيه

تدل كُل المؤشرات بخصوص الهجوم الأوكراني الذي استهدف مجموعة من الصحفيين بزابوروجيه على أنه ليس صُدفة وأن نظام كييف يُواصل إرهابه، هكذا صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم السبت، أشارت زاخاروفا إلى أن مقتل المراسل العسكري لوكالة أنباء "نوفوستي" يؤكد على استمرار النظام في كييف في ممارسة إرهابه الإجرامي، مبينة أن "لا شكوك هنا في أن الهياكل الدولية تفضل غض الطرف عن الجريمة الشنيعة ضد الصحفيين الروس".

التنكيل بالصحفي الروسي:

وأكدت المتحدثة أن المسؤولين عن التنكيل بالصحفي الروسي سيتلقون العقاب، حيث يتقاسم ذلك معهم المسؤولون عن توريد الذخائر العنقودية لقوات كييف.

وفي وقت سابق من نهار اليوم السبت، أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مقتل مراسلها الحربي، روستيسلاف جورافليف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، حيث كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

من ناحية أخرى، صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تبرهن على تورطها في جرائم كييف، بتسترها عليها في تخريب جسر القرم.

وقال أنطونوف تعليقًا على رد فعل واشنطن الرسمي على أعمال التخريب التي قامت بها كييف على جسر القرم: "حماية واشنطن للمتطرفين في كييف تسمح لنا بالتحدث بثقة عن تورط الولايات المتحدة في جرائم كييف. حيث يمكن أن يرتكب الإرهابيون الأوكرانيون بدعم أمريكي فظائع جديدة. ومع ذلك، لا شك في أن النظام الذي تمركز في أوكرانيا سينال ما يستحقه".