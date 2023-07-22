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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيدري يعلق على انتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد

مبابي
مبابي

كشف بيدري جونزاليس، لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن رأيه فيما يخض المفاوضات الجارية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتفالات الصيفية الحالية.

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وأكد بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه ليس المدير الرياضي لريال مدريد للتعليق على هذه الصفقة، لكن على برشلونة التركيز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه على لاعبي البارسا القيام بما يتعين عليهم القيام به، مؤكدًا على أن برشلونة ليس قلق بشأن ريال مدريد واللاعبين الذين يتعاقدون معهم.

تصريحات بيدري

بيدري

رد بيدري على سؤال عن راَيه فيما يخص انتقال مبابي المحتمل لريال مدريد، حيث قال: "أنا لست المدير الرياضي أو رئيس ريال مدريد".

وتابع: "يجب علينا التركيز على الجولة التي نقوم بها والسماح لهم بالقيام بما يتعين عليهم القيام به، فنحن لسنا قلقين بشأنهم".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه برشلونة في الثانية عشر من منتصف الليل في الثلاثون من الشهر الجاري، في المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

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