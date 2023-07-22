الهلال يُجبر ريال مدريد على التحرك لضم مبابي

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة حول مستقبل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مع العملاق الفرنسي.

وطالبت إدارة البي أس جي الدولي الفرنسي بتحديد موقفه سواء بالموافقة على الاستمرار مع الفريق من خلال تجديد تعاقده أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاهتمام القوي من جانب الهلال السعودي بضم مبابي جعل ريال مدريد يبدأ في تجهيز عرض قوي لتقديمه للإدارة الباريسية لضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد كان يرغب في ترك أمر التعاقد مع الدولي الفرنسي حتى الصيف المقبل من 2024، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، لكن تدخل الزعيم السعودي أربك حسابات إدارة فلورنتينو بيريز، رئيس الريال.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "اَس" الإسبانية أن الهلال يرصد 600 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن الأزرق يبحث عن التعاقد مع الدولي الفرنسي بعقد لمدة موسمين قادمين، حيث يضع 400 مليون يورو كراتب للاعب، بجانب 200 مليون لباريس سان جيرمان.

وكان مبابي قد أبدى رغبة خلال الفترة الماضية بإنه يبحث عن الانتقال لريال مدريد، وذلك من أجل تحقيق أحلامه بالفوز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا.