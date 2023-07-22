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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سر ضم البنك الأهلي لـ أحمد مدبولى لتدعيم فريق الكرة

مدبولي صفقة جيدة
مدبولي صفقة جيدة للبنك الاهلي

جاء اختيار نادي البنك الأهلي لـ أحمد مدبولي لاعب وسط نادى الإسماعيلي السابق لمدة أربع مواسم فى صفقة انتقال حر لرغبة الجهاز الفني في ضمه بعد أن رشحه البعض للجهاز  والإدارة ومتابعة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني له منذ فترة.

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 ويتميز اللاعب بالإمكانيات الفنية الجيدة والتهديف من أى مكان والمراوغة وتسهيل مهمة المهاجمين في التمرير ووضعهم وجهًا لوجه مع حراس المرمى.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد مدبولى لمدة 4 مواسم.

 ويسعى النادي لتدعيم صفوف الفريق بأكثر من لاعب في الخطوط المختلفة بعد أن تعرض الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة للهبوط وتغيير عدد من الأجهزة الفنية، ونجا الفريق بإعجوبة في الموسم الماضي وفي الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري. 

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