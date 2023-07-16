رئيس البنك الأهلي يكشف موقفه ثنائي الزمالك المعار

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، موقف حمدي علاء وأسامة فيصل ثنائي الزمالك المعار إلى فريقه.

وترددت أنباء في الأيام الأخيرة عن رغبة الزمالك في عودة الثنائي لدعم الأبيض في الموسم المقبل.

وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية “ الزمالك لم يطلب مننا قطع إعارة أسامة فيصل أو حمدي علاء حتى الآن، لم اتحدث مع الزمالك حتى الآن وكنت انتظر نهاية الموسم حتى لا اشتت اللاعبين ”.

وأضاف رئيس البنك الأهلي “ لدينا رغبة في استمرار حمدي علاء مع البنك الأهلي، لكن يصلنا رد الزمالك حتى الآن سواء بند الإعارة أو البيع ”.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة بينما حسم الأهلي اللقب للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما جمع 78 نقطة بدون أي هزيمة في الموسم الحالي ووسجل الزمالك 17 انتصارا في الموسم الحالي بالدوري المصري وتعادل في 8 مباريات وخسر في مثلهم.

وتلقى الزمالك خسارة قاسية من غريمه التقليدي الأهلي مساء الخميس برباعية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

ويتبقى لفريق الزمالك مباراة واحدة في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز ستكون أمام فاركو وستقام مساء الأحد.