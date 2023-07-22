ضبط عامل مُتهم بسرقة مبلغ مالي من مواطن بالمُغافلة في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم حدائق القبة) بتضرره من أحد الأشخاص"غير معلوم لديه" لقيامه بإستبدال كارت الفيزا خاصته حال تواجده أمام ماكينة الصرف الآلىبأحد البنوك بدائرة القسم.. حيث فوجئ عقب ذلك بقيام البنك بإرسال رسالة نصية له بإجراء عملية سحب لمبلغ مالى من الحساب الخاص به .

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته(17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين –جزء من المبلغ المال المستولى عليه – هاتف محمول)وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه فقام بمساعدته وإسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته وإستبداله بكارت آخر كان بحوزته عقب تحصله على الرقم السرى منه بدعوى مساعدته ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وأضاف أن باقى الكروت المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 195 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وفي إطار مُتصل، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فقد تم تحرير(195) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة)

ففى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (195) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارةنقل ثقيل بالإصطدام بأخرى ملاكى يستقلها أحدالأشخاص وإحداث إصابات به بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم ، وبالإنتقال تبين وجود سيارة قيادة (أحد الأشخاص "الشاكى" -مقيم بالقاهرة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها مصاب بكسر بالذراع بسبب الحادث .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر هروبه خشية من قيام الأهالى بالتعدى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.