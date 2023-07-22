ضبط 42 قطعة سلاح في حملة أمنية بأسيوط

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة(مركز شرطة أبنوب)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (42) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(17بندقية آلية–

11بندقية خرطوش–طبنجة –13 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (36 متهم " لعدد 22 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين"لعدد 5 منهممعلومات جنائية").

تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع

وفي سياقٍ مُتصل، وفي إطار جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبطعدد (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1974) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (19) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (266) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم تزويرمستندات "الهجرة غير الشرعية": ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لضبط كافة أنواع الجرائم والمُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية لضبط المُخالفات، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.