العراق يدعو الحكومات الغربية لإيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية

دعت الرئاسة العراقية، المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها، وأدانت الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ودعت الرئاسة العراقية، في بيان، العراقيين والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات حاقدة تعيش في الدول الغربية، وتستغل قوانينها لتنفيذ مآربها المشبوهة ضد العراق والعراقيين.

وأكد البيان إلى أن تسلسل الأحداث يشير إلى وجود قصدية تهدف لاستفزاز العراقيين وإظهار البلاد كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية، وتدفع نحو إجراءات دبلوماسية سيتضرر منها العراقيون في داخل البلاد وخارجها، ممن دفعتهم الظروف إلى الهجرة واللجوء إلى بلدان تشهد اليوم أعمالًا استفزازية.

وأشار إلى أنه من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي اعتداء أو تجاوز على معتقداتهم، شرط ألا يتسبب ذلك بضرر للدولة والشعب أو يحرم المواطنين في الخارج من الخدمات الدبلوماسية ومن التواصل مع وطنهم الأم.

وكرر البيان دعوته جميع العراقيين إلى تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الأزمات في الخارج ممن يريدون تشويه صورة العراق الآمن المستقر والإضرار بسمعته الدولية وحرمانه من التعاون مع الدول الأخرى، والتزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفهم.

أغلقت قوات الأمن العراقية جسر الجمهورية لمنع وصول متظاهرين إلى المنطقة الخضراء، وذلك بعد دعوات عراقية لتظاهرات جديدة احتجاجًا على حرق متطرفين في الدنمارك نسخة من المصحف قبالة السفارة العراقية.

وقررت محكمة عراقية الخميس، توقيف 20 متهمًا من المشاركين في الاعتداء على سفارة السويد في بغداد، وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق (واع).

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته الوكالة إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت توقيف 20 متهمًا من المشاركين في الاعتداء على سفارة مملكة السويد في بغداد".

واقتحم محتجون في وقت مبكر من الخميس، سفارة السويد وأشعلوا النار فيها، احتجاجًا على التصريح بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، ما أدى إلى إعلان ستوكهولم غلق سفارتها لأجل غير مسمى وإجلاء العاملين فيها.

وطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس، من السفيرة السويدية مغادرة البلاد، ووجه بسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد.

طرد سفيرة السويد واستدعاء القائم بالأعمال في ستوكهولم:

وكان وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية بطرد سفيرة السويد من البلاد وسحب القائم بالأعمال العراقي من السفارة العراقية في ستوكهولم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس-، أن "السوداني وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، ردًا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي، وطالب بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وكان متظاهرون عراقيون اقتحموا، فجر اليوم، مقر السفارة السويدية في بغداد، قبل أن تتعرض للحرق، احتجاجًا على موافقة حكومة السويد على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية حرق مبنى السفارة.

العراق يدين حرق سفارة السويد ببغداد ويدعو لتحقيق عاجل:

أدانت جمهورية العراق في بيان "بأشد العبارات" الخميس حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد"، داعية إلى إطلاق "تحقيق عاجل" في الحادثة.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وأضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر اليوم الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.