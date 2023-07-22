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السبت 22 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية: لا يمكن تكرار حادث سفارة السويد

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

 

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول، أن ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عملٌ لا يمكن السماح بتكراره.

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وزارة الخارجية العراقية

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت – إن وزارة الخارجية تؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة، إن الحكومةَ العراقيّة مسؤولةٌ عن توفيرِ الحماية والأمن للطواقمِ الدبلوماسيّةِ العاملةِ في جميع البعثات”.

 

وأضاف “أنّ ما تعرَّضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عملٌ لا يمكن السماح بتكراره، وأنَّ أيَّ فعلٍ يُماثِلهُ سيكون تحتَ طائلة المُساءلةِ القانونيَّة”.

 

وقد اقتحم متظاهرون، الخميس الماضي، السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في السويد.

 

وأضرم المئات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها.

 

وكان العراق قد جدد طلبه بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم.

 

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