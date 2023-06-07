محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس جامعة الملك سلمان الدولية

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بالدكتور اشرف حسين رئيس جامعه الملك سلمان الدوليه بجنوب سيناء ، وذلك في مكتبه بمدينه شرم الشيخ اليوم، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامه ومنها خطه العام الدراسي القادم وتفاصيل اعداد المقبولين والبرامج الدراسيه التي تطرحها الجامعه وربطها بسوق العمل وكذا توفير عدد من المنح الدراسيه لابناء المحافظه ،

كما تم بحث مشروع انشاء حديقه للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون ما بين المحافظه وجامعه الملك سلمان الدوليه والمركز التنفيذي لمدينه نيش الصربيه في اطار اتفاقية التأخي الموقعه ما بين شرم الشيخ ونيش،

و تناول اللقاء ايضا فكره انشاء مجلس رعاه للجامعه من مستثمري المحافظه ليصب في خدمة الطلاب بالجامعة ، وترتيبات مجلس الأمناء ،

وكذا تم مناقشة احتياجات كليات القطاع الطبي من التجهيزات لخدمه اهالي المحافظه ، وكذا مشاركه كليه السياحه بالجامعه في مؤتمر السياحة العلاجيه المزمع عقده بمشاركة دولية بمدينه شرم الشيخ هذا العام ، شارك في اللقاء الدكتور تامر عباس رئيس فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ واستاذ سمير عبد السلام الأمين العام للجامعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .