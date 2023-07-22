السيطرة على حريق شقة سكنية في الوراق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى شارع عبود على بمنطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

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وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلق بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

الحماية المدنية تُواصل جهود إخماد النيران

ونجح أيضاً رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة شخص ونقل إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وفي وقتٍ سابق، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الأشطر التابعة لدائرة قسم شرطة أبو النمرس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أبو النمرس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وعلى جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف إدارة الحماية المدنية جهودها من أجل إخماد الحرائق فور الإبلاغ عنها لمنع امتداد ألسنة اللهب للجوار الأمر الذي يُساعم في تفاقم الحرائق، وتسعى الإدارة للإخماد السريع للحرائق لتقليل حجم الخسائر المادية والبشرية نتيجة له.