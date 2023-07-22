اندلاع حريق داخل فيلا بمصر الجديدة

نجحت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، في إخماد حريق نشب داخل فيلا بمنطقة مصر الجديدة دون وقوع إصابات.

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وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة مصر الجديدة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتمكن أيضاً رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع اللبودى من ترعة الزمر بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

السيطرة على حريق في مطعم بالإسكندرية

وفي سياقٍ مُتصل، شهدت منطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية حريقاً داخل مطعم شهير، مما أدى إلى التهام محتوياته، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطاراً من قسم شرطة العطارين يفيد بوقوع حريق بمنطقة محطة الرمل، داخل مطعم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعلى جانب آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية في السيطرة على حريق هائل بمحل بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف الإدارة العامة للحماية المدنية جهودها من أجل سرعة إخماد الحرائق فور الإبلاغ عنها لمنع امتداد ألسنة اللهب وتفاقم الحرائق، وهو الأمر الذي يُساهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة.