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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم.. والبرتقال بـ 8 جنيهات

الفاكهة
الفاكهة

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، 22 يوليو 2023، في الأسواق المحلية وسوق العبور، إذ شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالآتي:

 

إليكم أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية:

 

الفاكهة

 

بلغ أسعار البرتقال الصيفي من 8 إلى 14 جنيهًا، والجريت فروت ما بين 7 و15 جنيهًا، والليمون البلدي من 7 إلى 17 جنيهًا، والليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، والكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، وسعر الشمام من 6  إلى 10 جنيهات.

 

وسجل أسعار العنب البناتي الأصفر من 9 إلى 15 جنيهًا، والعنب البناتي الأحمر من 9 إلى 17 جنيهًا، والعنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، والعنب الأسود من 9 إلى 17 جنيهًا.

 

 وسعر كيلو الخوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، وسعر كيلو الخوخ المستورد 40 جنيهًا، وسجل سعر النكترين المستورد 40 جنيهًا، وبرقوق مستورد(2 كيلو) 30 جنيهًا، وبرقوق سنتا روزا من 20 إلى 40 جنيهًا.

 

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق

 

وسجلت أسعار التفاح أمريكى إيطالى من 25 إلى 35 جنيهًا، سعر التفاح المصرى من 12 إلى 28  جنيهًا، ، وسعر البطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 :8 كيلو) من 30 إلى 40 للواحدة، وسعر البطيخ 3 (6 :4  كيلو) من 16 إلى 24  للواحدة.

 

أما أسعار الكمثرى الخشابي من 15 إلى 25 جنيهًا، أسعار الكمثرى الثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، والأناناس بـ50 جنيهًا، والدوم من 20 إلى 40 جنيهًا، والكريز بسعر 30 جنيهًا، الكيوي بـ 26 جنيهًا، والأفوكاتو بسعر 60 إلى 90 جنيهًا، وسعر الزنجبيل عبوة (قفص) من 40 إلى 70 جنيهًا. 

 

وجاءت أسعار البلح، إذ سجل سعر كيلو البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيهاً، وسجل سعر كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

 

أسعار الموز فى السوق:

 

الفاكهة

 

سجلت أسعار موز مغربي من 8 إلى 12جنيه، وسعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، والموز الصعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

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