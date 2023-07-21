المانجو تصل لـ 60 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق

تشهد أسعار الفاكهة الصيفية بالأسواق، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا، فلم تختلف كثيرًا مقارنة بالأيام الماضية، وتأتي المانجو على رأس الفواكه التي يحبها المواطنين في فصل الصيف.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق.

(اقرأ أيضًا) أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

البرتقال الصيفي: من 8 لـ 14 جنيهًا.

الليمون البلدي: من 7 لـ 17 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر: من 9 لـ 17 جنيهًا.

تفاح مصري: من 20 لـ 30 جنيهًا.

بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

كنتالوب: من 6 لـ 14 جنيهًا.

شمام: من 6 لـ 10 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي: من 20 لـ 30 جنيهًا.

كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ 25 جنيه.

أناناس: 50 جنيهًا.

دوم: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز: 30 جنيهًا.

كيوي: 26 جنيهًا.

أفوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

الفاكهة

أسعار المانجو اليوم الجمعة

مانجو عويس: من 20 لـ 30 جنيهًا.

مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو زبدية: من 15 لـ 19 جنيهًا.

مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا

مانجو فونس: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو تومي: من 14 لـ 20 جنيهًا.