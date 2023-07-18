أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق

يتميز فصل الصيف، بتنوع أنواع الفاكهة به، والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا بالأسعار منذ بداية الصيف.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بالأسواق.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي: من 7 لـ 13 جنيهًا.

الليمون البلدي: من 8 لـ18 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر: من 9 لـ 17 جنيهًا.

تفاح مصري: من 10 لـ 28 جنيهًا.

بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

كنتالوب: من 6 لـ 14 جنيهًا.

شمام: من 6 لـ 10 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي: من 20 لـ 30 جنيهًا.

كمثرى خشابي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

دوم: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز: 50 جنيهًا.

كيوي: 26 جنيهًا.

أفوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

اسعار الفاكهة

أسعار المانجو:

مانجو عويس: من 20 لـ 30 جنيهًا.

مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو زبدية: من 15 لـ 19 جنيهًا.

مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس: من 16 لـ 25 جنيهًا.

مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو تومي: من 14 لـ 20 جنيهًا.