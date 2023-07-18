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الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق

اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

 يتميز فصل الصيف، بتنوع أنواع الفاكهة به، والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا بالأسعار منذ بداية الصيف.

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 وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بالأسواق.

 أسعار الفاكهة:

 البرتقال الصيفي: من 7 لـ 13 جنيهًا.

 الليمون البلدي: من 8 لـ18 جنيهًا.

 عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 عنب بناتي أحمر: من 9 لـ 17 جنيهًا.

 تفاح مصري: من 10 لـ 28 جنيهًا.

 بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

 بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

 تين برشومي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

 كنتالوب: من 6 لـ 14 جنيهًا.

 شمام: من 6 لـ 10 جنيهات.

 خوخ بلدي عريشي: من 20 لـ 30 جنيهًا.

 كمثرى خشابي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 أناناس: 50 جنيهًا.

 دوم: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 كريز: 50 جنيهًا.

 كيوي: 26 جنيهًا.

 أفوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

 موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

اسعار الفاكهة

 أسعار المانجو:

 مانجو عويس: من 20 لـ 30 جنيهًا.

 مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو زبدية: من 15 لـ 19 جنيهًا.

 مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 مانجو فونس: من 16 لـ 25 جنيهًا.

 مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

 مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو سكري: من 15 لـ 25 جنيهًا.

 مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو تومي: من 14 لـ 20 جنيهًا.

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