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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

18سيارة إسعاف لنقل مصابى حريق اوتوبيس البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

 أصيب 21 شخصا اليوم السبت، إثر اندلاع حريق داخل أتوبيس نقل ركاب بطريق أبو رماد الشلاتين، جنوب  محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزى لتلقى العلاج.
و كان قد  ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر يفيد بنشوب حريق بأتوبيس نقل ركاب بطريق الشلاتين أبو رماد، على الفور تم الدفع بعدد 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 21 شخصا إثر الحادث، حيث تم نقل 14 مصابا منهم إلى مستشفى الشلاتين المركزى، فيما رفض 7 آخرين النقل إلى المستشفى، لعدم صعوبة حالتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق 

الجريدة الورقية