الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق مخلفات في أرض بالعمرانية

حريق مخلفات فى أرض
حريق مخلفات فى أرض بالعمرانية

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمخلفات، بقطعة أرض فضاء في العمرانية، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشارع عثمان محرم في العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمخلفات، في قطعة أرض فضاء، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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