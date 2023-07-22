المؤبد لمتهمين أدينا بالإتجار بالهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين في مدينة نصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه

كشف امر الاحالة أن المتهمين "م . أ" ، و"م . أ" حازا واحرزا جوهر مخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر بالتحقيقات انه وبناء علي المعلومات الواردة والتي تفيد اتجار المتهمين باالمواد المخدرة انتقل الي محل تواجدهما رفقة مصدره السري واجري المصدر معهما عملية شراء جوهر الهيروين المخدر وعادا اليه حاملا لفافة بلاستيكية تحوي مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر فقام بضبطهما وتفتيشهما عثر مع كل منهما علي عدد 9 لفافات بلاستيكية كل منهن ذات الجوهر المخدر باجمالي 18 لفافة بمواجهتهما بهن أقرا باحرازهن بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

مطرقة العدالة تُواصل مُطاردة تجار المُخدرات

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت في وقتٍ سابق، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا وهو الأستروكس.

وأكدت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه على إثر معلومة وردت إليه وتأكد منها من مصدرها مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل إلى حيث أيقن تواجده، وأبصره يبادل مجهولين أكياسا شفافة استبان أن بداخلها مواد مخدرة، فضبطه وبتفتيشه عثر معه على 21 كيسا بلاستيكيا شفافا يحوى كل منها مواد مخدرة، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم ذات الصلة بترويج وبيع المُخدرات بهدف حماية المُجتمع من آثارها السلبية.