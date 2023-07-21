ترافيس سكوت يتجاهل جدل المصريين ويطلق أغنية راقصة مع حسناوات على يخت.. شاهد

في الوقت الذي لا يعلو فيه حديثًا في مصر فوق حديث منع مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت من إقامة حفله في مصر، أو السماح به، يطلق المغني الشهير أغنية منذ قليل على موقع الفيديوهات القصيرة “يوتيوب” تخطت المليون مشاهدة في وقت قصير بالاشتراك مع أشهر مغني الراب تضمنت لقطات راقصة مع حسناوات على يخت في وسط البحر.

ويواصل ترافيس سكوت في تصدر المحتوى الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر، عقب الجدل الكبير الذي أثاره عقب الإعلان عن حفله، حيث طالب العديد من النشطاء بإلغاء حفله بدعوى ممارسته طقوس شيطانية وماسونية وتسبب حفلاته في موت بعض المعجبين في عام 2021.

المطالبات المتكررة دفعت نقابة الموسيقيين إلى سحب الترخيص من حفل سكوت، ما دفع العديد إلى شن هجوم على الأخيرة مدعين أن قرارها يضر بالسياحة المصرية ويضعف من مصداقيتها أمام العالم.

ومن المنتظر أن يقام حفل غنائي ضخم على سفح الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري، للترويج إلى إلبوم “سكوت” الجديد "يوتوبيا"، وسط تكنهات عديدة على السماح بإقامة الحفل من عدمه.

وفوجئ سكوت برفض دخول منظمي حفله منطقة الأهرامات وكذلك مكان تنظيم الحفل أمس الخميس، حيث كان من المقرر أن يدخل ترافيس سكوت والشركة المنظمة المكان من أجل التجهيز للحفل، الذي يتطلب الاستعداد له عددا من الأيام لتجهيز المسرح ودخول المعدات.

وأكد محمد سراج المدير الإقليمي لشركة "تيكتس مارشيه" منظمة الحفل أن الشركة لم تحصل على ورقة صريحة بإلغاء الحفل، "ولا يعلم حتى اللحظة أسباب الجدل المثار حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال أمس الخميس إنه لم يصل إلى الشركة خطاب رسمي بمنع إقامة الحفل في مصر، مضيفا أن الشركة بحوزتها كافة التصاريح اللازمة، وبناء على ذلك قررت فتح باب التذاكر، وتم بيعها بالكامل خلال 11 دقيقة فقط في واقعة تحدث لأول مرة.

تفاصيل الأغنية الجديدة

وبحسب موقع “SONG WRITER” اجتمع ثلاثة من أبرز الفنانين في الموسيقى في الوقت الحالي على أغنية واحدة، حيث أطلق ترافيس سكوت “K-POP” مع Bad Bunny و The Weeknd، والتي تعتبر بمثابة مؤشر مسبق لألبوم الاستوديو الخاص به الذي طال انتظاره Utopia.



تم إنتاج "K-POP" بواسطة عازفين مخضرمين مثل Boi-1da و Jahaan Sweet ، بالإضافة إلى النجم الصاعد الجديد BNYX ، وهو مسار رقص خفيف وحسي يجد طريقة لتلبية جميع أنماط جبابرة التيار الرئيسية الثلاثة المذكورة أعلاه.

عرض سكوت لأول مرة "K-POP" على iHeartRadio ، جنبًا إلى جنب مع منتجه منذ فترة طويلة و DJ Chase B، حيث شوهد الاثنان في الاستوديو في مقر iHeart، بعد تشغيل الأغنية، أعطى سكوت ملاحظة مثيرة للاهتمام، مما يترك المعجبين يتساءلون الآن عما إذا كانت الأغنية ستنتهي كمسار يوتوبيا أم لا.

قال: "هذا هو" K-POP "الذي يضم رفيقي آبي وبينيتو ، وذا ويكند ، وباد باني". "وقت ممتع ، هناك ، فقط لفتح أبواب المدينة الفاضلة قبل أن نصل إلى القسوة."

في حين أن سكوت لم يعلن رسميًا عن جولة وطنية أو دولية حتى الآن، يبدو أنه من المحتمل أن يشرع في رحلة برية ضخمة لدعم ألبومه، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يقم بجولة منذ ما قبل جائحة كزفيد 19 ولديه عروض قليلة بعد مأساة مهرجان Astroworld.

في النهاية، بدلاً من إلقاء قدر كبير من المعلومات على معجبيه، يقوم سكوت بإغراء الطبقة المفضلة له طبقة تلو الأخرى، ما يجعل إثارة المعجبين تغلي قبل وصول الألبوم الكامل أخيرًا.

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