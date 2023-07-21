القبة الحرارية .. ظاهرة طبيعية تعود للعالم العربي منذ 120 عاماً

شهد البلاد منذ أوائل شهر يوليو حالة من ارتفاع درجات الحرارة، وموجة حارة شديدة لم تضرب مصر فقط ولكن اجتاحت العالم أجمع، وصفها خبراء الأرصاد بأشد موجة حر في تاريخ البشرية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السبب يرجع إلى القبة الحرارية والتي تسبب استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و45 درجة على محافظات جنوب البلاد .

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في مصر والعالم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالى، ويرجع السبب إلى موجات الحر الكبيرة والتي أثرت علي مناطق كثيرة من العالم وغالبا ما تكون نتيجة تأثير القبب الحرارية.

والقبة الحرارية هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر علي منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر، وينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب ؛ وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلي الي أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية وسمية بهذا الإسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهروب منها.

القبة الحرارية

ومن المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ الي تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم حيث تتراوح من 50% الي 100% في معظم المناطق المدارية وما يصل الي 10 مرات في جميع العالم وفقًا

الأرصاد الجوية: الرطوبة السبب

سجلت مصر خلال الأونة الأخيرة أعلى رطوبة على الاطلاق خلال هذا العام، لتتجاوز معدلات الرطوبة % بالمدن الساحلية والقاهرة 80% وهذه النسبة تزيد من الاحساس بحرارة الجو.. وتأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه، ويحدث هذا في مصر دائما خلال شهري يوليو واغسطس وشهر أغسطس.

القبة الحرارية

وقال الأرصاد في بيان رسمي، تتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعه أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبه بالقرب من البحر الاحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الاحمر الأعلي احساسا بالحرارة خلال العام، وعندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله اكثر عندما يكون حار رطب.