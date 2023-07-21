القبة الحرارية.. سبب موجات الحر الحادة في العالم؟

القبة الحرارية.. يبحث الكثيرين عن أسباب ارنفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود موجات حر كبيرة أثرت على مناطق كثيرة من العالم، حيث أنها أن من الممكن أن تكون نتيجة تأثير القبب الحرارية التي هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا، والتي تؤثر على منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر.

وكشفت الأرصاد، أن ذلك ينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب، وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلى إلى أسفل، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية.

سبب تسمية القبة الحرارية

وكشفت أن سبب تسمية القبة الحرارية بهذا الاسم، حيث أنها تحبس الهواء داخلها ولا يستطيع الهرب منها، متوقعة أن تؤدي أزمة المناخ إلى تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم، حيث تتراوح بنسبة تتراوح بين 50% لـ100% في معظم المناطق المدارية، وما يصل لـ10 مرات في جميع العالم . وذلك فقًا لدراسة أجريت عام 2022 نُشرت في مجلة Nature Communications Earth &Environment.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الجمعة ، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح محدود

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة، اليوم الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة :

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة .