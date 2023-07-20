الأرصاد: القبة الحرارية قد تستمر لأسابيع ( فيديو )

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القبة الحرارة هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر علي منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر.

ونشرت الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، توضح من خلالها موجات الحر الكبيرة التي ضربت مناطق كثيرة من العالم هذا العام بفعل ظاهرة القبة الحرارية.

وأضافت الأرصاد، أن موجات حر كبيرة أثرت علي مناطق كثيرة من العالم وغالبا ما تكون نتيجة تأثير القبب الحرارية.

وأشارت، إلى أنه ينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس، وقليل من تكونات السحب، وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلى الى أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية.

يذكر أن ظاهرة القبة الحرارية، عادت لتضرب مصر وعدد من الدول العربية، بعد غياب ما يزيد عن قرن، وهي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا حوالي من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض.

وسميت القبة الحرارية بهذا الاسم، كونها مرتفعًا جويًا على شكل القبة، وتكون محملة بكمية كبيرة من الرطوبة على بعد قريب من سطح الأرض، ويصاحبها ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وآخر مرة ضربت الوطن العربي منذ 120 عامًا.

أضرار القبة الحرارية

ينتج عن القبة الحرارية موجة حر، تعد من أخطر الظواهر الجوية التي تؤثر على الإنسان، وترتفع فيها درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة، وتسبب أضرار صحية خطيرة، مثل الإجهاد الحراري والجفاف والإغماءات ونزيف الأنف وغيرها.

كما تحدث القبة الحرارية، نتيجة لتراكم الهواء الساخن فوق منطقة محددة، وتسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في تلك المنطقة، وينتج عنها أضرار كبيرة على الإنسان والحيوانات والنباتات.

الإجراءات الوقائية

ومن الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة أضرار القبة الحرارية، تناول الفواكه والخضراوات والابتعاد عن الطعام المالح والكافيين، وارتداء الملابس القطنية البيضاء وتغطية اليدين والرأس، والابتعاد عن أشعة الشمس.