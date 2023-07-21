موعد وأسعار تذاكر حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

يستعد المطرب أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي ضخم في مهرجان العلمين، وذلك يوم 27 يوليو الجاري، في واحد من أضخم حفلات الموسم.

ومن المقرر أن يقدم المطرب أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

أولًا: طاولة لعشرة أفراد وسعرها 65 ألف جنيه، بواقع 6500 جنيه للفرد.

ثانيًا: تذكرة سعرها 600 جنيه.

ثالثًا: تذكرة سعرها 500 جنيه.

رابعًا: تذكرة سعرها 300 جنيه.

خامسًا: تذكرة سعرها 250 جنيهًا.

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد سعد، أغنية يا ليالي الذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وتجمعه بالفنانة روبي ويقدمها الثنائي بشكل ديو غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون المطرب أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.

المطرب أحمد سعد

يشار إلى أن تصدر المطرب أحمد سعد، مؤخرًا التريند بأغنية اختياراتي مدمرة حياتي، وهي الترويجية لفيلم مستر إكس.

ويذكر أن الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

وتقول كلمات الأغنية :-

هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

انا مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه

مش فاتح تاني الباب دا انا كل مجايبي هباب

وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب