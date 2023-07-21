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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عروض الطائرات تزين مدينة العلمين استعدادًا لانطلاق المهرجان.. فيديو

الطائرات تزين سماء
الطائرات تزين سماء العلمين

تشهد مدينة العلمين الجديدة خلال أيام حفل المطرب أحمد سعد، بالإضافة إلى حفلات غنائية لمطربين مصريين وعرب مثل مدحت صالح، أنغام، كايروكي، إليسا، وعمر خيرت وغيرهم.

حبيبة عمر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" كشفت عن الأجواء بشواطئ مدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن الأجواء في العلمين أكثر من رائعة.

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وقالت مراسلة "إكسترا نيوز" إن شواطئ مدينة العلمين الجديدة شهدت اليوم بروفة لفعالية عروض طائرات آر سي، مضيفة: "كانت هناك حالة من البهجة، وسماء العلمين الجديدة تزينت بألوان علم مصر".

وأضافت: "كانت هناك أيضًا مظلات كل مظلة تحمل علم دولة مختلفة، بالإضافة إلى عروض بحرية بواسطة مراكب تزين بحر العلمين الجديدة بأشكال وعروض مختلفة".

كما أشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد اليوم حفل المطرب تامر حسني، متابعة: "الشوارع مليئة بالناس والبهجة على وجوه كل من في العلمين الجديدة في انتظار دخول حفل تامر حسني".

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