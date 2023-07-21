ضحايا ومصابين.. انقلابات السيارات تزهق أرواح كثيرة

يواصل مسلسل النزيف على الأسفلت في الأستمرار بمختلف طرق الجمهورية، رغم ما تشهده البلاد في الأونة الاخيرة من تطورات في شبكة الطرق، وإرشادات الإدراة العامة للمرور لتفادي حوادث الطرق، وتتباين الأسباب وراء تلك الحوادث منها السرعة الجنونية أو عدم الإنتباه للطريق.

وتعرض "بوبة الوفد" اأبرز حوادث الطرق التي تسببت فى حصدت ضحايا مصابين كثرا، اليوم الجمعة، بمختلف محافظات الجمهورية.

مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مصر الفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم بنطاق أكتوبر، وتم نقل الجثث إلي مستشفى أكتوبر المركزى والمصابين إلي مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

انقلاب ميكروباص

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع مرورى ووجود ضحايا ومصابين بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطارة وانقلاب السيارة، مما أسفر عن وفاة شخصين وتم نقل جثتيهما إلي مستشفى أكتوبر المركزى، وأصيب 16 آخرين وجرى نقلهم إلي مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى "تريلا" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تصادم ملاكي بتريلا

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالقرب من كوبري الــ10 آلاف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارتي ملاكي وأخرى نقل "تريلا" مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع شابين أسفل عجلات سيارة فارهة أمام مول شهير بـ6 أكتوبر

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، دهس فتاة لشابين أسفل عجلات سيارة فارهة أمام أحد المولاة الشهيرة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض شابين للدهس أسفل عجلات سيارة ملاكي، وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور ترافقها سيارات الإسعاف، وتبين العثور على جثتين لشابين بهما جروح وكسور، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى داخل المستشفى.

وأكد شهود عيان فإن الفتاة قادت سيارتها الفارهة أمام مول العرب في الطريق البطيء بسرعة جنونية، وتصادف مرور شابين بالطريق، فدهستهما أسفل عجلات سيارتها ولقيا مصرعهما في الحال.

تم التحفظ على جثة الشابين لحين انتهاء التحقيقات، وتباشر النيابة التحقيق.

بينما حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ ودون أي نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - الغردقة» جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي.

وكان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، بانقلاب سيارة في منطقة كريازي شمال مدينة سفاجا، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن سائق السيارة ويدعى «محمد. ش»، لقي مصرعه فور وصوله المستشفى ولم تنجح محاولات إنقاذه، كما أصيب 8 آخرين بإصابات متنوعة بين كسور وجروح وسحجات خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

ضحايا ومصابين في حادث مروع بالطريق الإقليمي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث مروع بالطريق الإقليمي اليوم الجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق، انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل "تريلا" بأخرى نصف نقل "دبابة" بعد طلعة البليدة بالجيزة.

أسفر الحادث عن جثتين استخرجها رجال الدفاع المدني بعد استخدام المعدات اللازمة وجرى نقل مصابين اثنين إلى المستشفى للعلاج.

تهشمت السيارة الدبابة بالكامل وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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