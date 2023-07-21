"الإعلام وتوثيق التراث".. في صالون "القاهرة الثقافي الدولي" بالأوبرا

تحت رعاية الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية يستضيف مركز سينما الحضارة، ندوة لصالون القاهرة الثقافي الدولي تحت عنوان" الإعلام وتوثيق التراث الفني والثقافي".

يشارك في الدورة السابعة والعشرين للصالون، في السابعة مساء الأربعاء 2 أغسطس بمركز سينما الحضارة، بدار الأوبرا المصرية، نخبة من أساتذة الإعلام والصحافة وكبار الأدباء في مصر والوطن العربي.

يشارك الندوة كل من، الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور، والدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والإعلامي والكاتب أحمد عطاالله ،مقدم برنامج "مصر تغني"، والكاتبة الروائية ضحى عاصي، والدكتور زين عبد الهادي رئيس مكتبة العاصمة الإدارية.

وقال الكاتب الصحفي والشاعر محمد حميدة رئيس الصالون، إن صالون القاهرة الثقافي الدولي يستأنف نشاطه تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء في مصروالعالم العربي.

وأكد حميدة أن وزارة الثقافة تقدم كافة أوجه الدعم للأنشطة الثقافية الهامة المؤثرة في المشهد محليا ودوليا.

من جانبه أعرب الكاتب الصحفي، د. رحاب الدين الهواري، رئيس مجلس أمناء صالون القاهرة الثقافي الدولي، عن سعادته باستئناف أنشطة الصالون بالحديث عن تراثنا الفني والثقافي الزاخر، وكيف يمكن للإعلام بمختلف أشكاله، التأصيل لهويتنا المعروفة والمتجذرة بعمق في التاريخ الإنسانى الموثق.

فيما أكدت أمال رضا الأمين العام المساعد لصالون القاهرة الثقافي الدولي، حرص مجلس الصالون على طرح ومناقشة الموضوعات والقضايا الهامة.

موضحة أن الصالون يحرص على مشاركة النخب الفكرية والثقافية والطلاب والباحثين في فعالياته، بما يحقق أقصى استفادة بين الأجيال المختلفة، والاستماع لوجهات النظر المتعددة وإتاحة الفرصة أمام المواهب والأفكار والأخذ بها ضمن توصياته.