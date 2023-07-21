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الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

من الدرجة الأولى الفئة أ ..

مسجد الصحابة بشرم الشيخ يحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتمد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

أما الثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.


جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

 

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