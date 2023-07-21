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الجمعة 21 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الزمالك الأولى فى البطولة العربية والقنوات الناقلة

نادى الزمالك
نادى الزمالك

 يشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بمنافسات البطولة العربية ( كأس الملك سلمان للأندية الأبطال )، لكرة القدم التى تحتضن فعالياتها المملكة العربية السعودية.

 

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مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

 

 موعد أول مباراة للزمالك في البطولة العربية:

 ويلعب الزمالك المواجهة الاولى بالبطولة العربية" كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"، أمام الاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها يوم 28 يوليو من شهر يوليو الجاري.

 

 وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات KSA Sports ،AL Kass.

 

 مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية:

مواعيد مباريات الزمالك بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال:

 

ـ الزمالك والاتحاد المنستيري 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ـ الزمالك و الشباب السعودي 31 يوليو فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ـ الزمالك والنصر السعودي 3 أغسطس فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

 

 وقام الاتحاد العربي لكرة القدم بالإعلان عبر موقعه الرسمي عن جوائز البطولة العربية للأندية التى ستصل قيمتها في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري.

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