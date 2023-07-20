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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية للأندية.. كواليس استعدادات الزمالك لضربة البداية أمام الاتحاد المنستيري

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لخوض منافسات البطولة العربية للأندية، فيما يستهل الأبيض مشواره أمام الاتحاد المنستيري بالجولة الأولى التي تجمعها بدور المجموعات بالبطولة.

 

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الزمالك يحسم 3 صفقات والإعلان الرسمي في هذا الموعد

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موعد المؤتمر الصحفي لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

 

استعدادات الزمالك لمباراة الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية للأندية 

ووضع أوسوريو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك خطة الإعداد لخوض البطولة حيث يحصل لاعبو الأبيض على راحة سلبية لمدة 5 أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت الموافق 22 يوليو الجاري استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي ستصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات KSA Sports ،AL Kass.

وتحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق قائلًا: "إن التفاصيل الأخيرة تحسم هذه الصفقات لإعلانها رسميًا وهو ما يتوافق مع مطالب الكولومبي أوسوريو والتي أعلن عنها".

وأشار: "إلى أن الزمالك قام بتقسيم سوق الانتقالات على مراحل عدة، موضحًا أن الزمالك قد يبرم صفقة خلال البطولة العربية كما أن هناك صفقات أخرى بعد البطولة بعد استقبال أموال من جانب الاتحاد العربي بعد خوض البطولة".

وطالب ميدو جماهير الزمالك بعدم الانسياق خلف اللجان الإلكترونية التي تصدر نغمة الإحباط للجماهير باستمرار.

ميدو يكشف بندًا لم يتم تطبيقه في عقد رعاية الزمالك

وكشف أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن بند لم يتم تطبيقه في عقد رعاية نادي الزمالك في الفترة الماضية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن عقد رعاية الزمالك يشمل بند لزيادة القيمة المالية وحقوق الرعاية حال زيادة هذه القيمة للأهلي.

وأشار إلى أنه ربما يتم تطبيق هذا البند في عقد الرعاية خلال المرحلة القادمة.

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