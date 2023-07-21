محافظة الجيزة: تحرير 2741 محضر تمويني لمخابز وبدالين تموينين ومنشآت مخالفة

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات الرقابية والمرور علي جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدي توافر السلع الغذائية ووصول الدعم الى مستحقية .

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٢٧٤١ مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ١٩٠ طن ما بين دقيق مدعم وسكر وارز ومكرونة ونخاله مجهولة المصدر و ٧٠٠ كرتونه زيت تمويني بمنشأت مخالفة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن .

لافتآ محافظ الجيزة أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢١٥٠ مخالفه لمخابز لانتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالاضافه الي ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ٥١٧ بحوزه مخابز وبداليين تموينين بمناطق الصف وأطفيح ومنشاة القناطر والعياط وبولاق وأوسيم والحوامدية للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

واكد راشد انه تم تحرير ٥٥٧ محضر تمويني لمحال عامة لعدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة الي جانب تحرير ٣٤ محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدداً من المخالفات بهم

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه .