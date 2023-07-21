اليوم.. نهائي أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية

تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية فى الإسكندرية بين فريقى المصري والترسانة البحرية فى تمام السادسة مساء على شاطئ إسحاق حلمى بسيدى بشر.

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صعد المصرى بعد أن تصدر مجموعة بورسعيد، وتأهل الترسانة البحرية عقب تصدره مجموعة الإسكندرية.



يتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية الترتيبات اللازمة كافة لخروج المباراة بشكل منظم، خصوصًا فى ظل اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتوسيع قاعدة الأندية المشاركة فى الموسم الجديد.

شارك في فعاليات أول بطولة دورى للكرة الشاطئية على ملاعب الإسكندرية وبورسعيد 12فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تضم فرق المصرى وغزل بورسعيد وبور فؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطى والمريخ، والمجموعة الثانية تضم نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.