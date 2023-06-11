الزهور يتوج بلقب دوري الكرة الطائرة الشاطئية

توج فريق الكرة الطائرة الشاطئية بنادي الزهور بقيادة مديره الفني هاني عبد الحميد، بلقب بطولة الدوري الممتاز الذي اختتم السبت وذلك لأول مرة في تاريخ النادي في انجاز كبير .

واحرز الزهور لقب دوري الكرة الطائرة الشاطئية رجال بعد فوزه على نادي إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت بملعب المقاولون العرب.

فيما حقق نادي سبورتنج المركز الثالث بعد الفوز على الصيد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وتأهل نادي الزهور للمباراة النهائية بعد الفوز على نادي الصيد في نصف النهائي، وكان الزهور قد فاز في دور ربع النهائي على نادي الاتحاد السكندري.

فيما تأهل ايسترن كومباني للنهائي بعد الفوز على سبورتنج في نصف النهائي، وكان الفريق قد فاز في دور ال 8 على مصر للبترول.

يتكون فريق الزهور من محمد عبد الفتاح، ويوسف محمد ذكي تحت قيادة المدير الفني هاني عبد الحميد، وحضر تتويج الفريق أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي بنادي الزهور.

واستطاع فريق الزهور تحقيق هذا الانجاز بفضل الدعم الكبير من قبل المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي ومتابعة منسقي الرياضية علي عادل ومحمد مطيع وياسر حفني، حيث يولي مجلس الزهور اهتمام كبير بالرياضة مما ساهم في ارتفاع مستوى الالعاب المختلفة في النادي وتواجد جميع الفرق الجماعية في الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي.