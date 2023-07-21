رسميًا .. العربي القطري يعلن التعاقد مع عمر السومة

أعلن نادي العربي القطري اليوم الجمعة رسميًا التعاقد مع النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السابق وذلك خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي العربي عبر موقع التواصل الأجتماعي “ تويتر ” : “أتم نادي العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين ”.

وكان نادي العربي حصل على خدمات السومة خلال الموسم الرياضي المنقضي لمدة عام علي سبيل الإعارة وذلك قبل أن ينضم لصفوف الفريق الكويتي بشكل رسمي .

في سياق متصل أنهي نادي أهلي جدة تعاقده مع أسطورة النادي عمر السومة بالتراضي بعد مسيرة تاريخية له مع الراقي امتدت لسنوات.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن عمر السومة وقع مخالصة مالية مع أهلي جدة خلال الساعات الماضية وتنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار تمثل المتبقي للاعب من مستحقات مالية سابقة لدي نادي أهلي جدة بجانب تنازله عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل.

أهلى جدة يهزم فريق نمساوى 18 / 0

على جانب آخر حقق فريق أهلي جدة الفوز على نظيره شتولفدان النمساوي بنتيجة 18-0 في أول مبارياته الاستعدادية بمعسكره التحضيري المقام في النمسا، حيث شهدت المباراة تسجيل البرازيلي روبرت فيرمينو ثنائية قبل خروجه بين الشوطين.