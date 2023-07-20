أهلى جدة يفسخ تعاقده مع عمر السومة

بعد تنازله عن مليون ونصف دولار

أنهى نادي أهلي جدة تعاقده مع أسطورة النادي السوري عمر السومة بالتراضي بعد مسيره تاريخية للسومة مع فريق أهلي جدة امدت لسنوات.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن عمر السومة وقع مخالصة مالية مع أهلي جدة خلال الساعات الماضية وتنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار تمثل المتبقي للاعب من مستحقات مالية سابقة لدي نادي أهلي جدة بجانب تنازله عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل.

اسطورة أهلي جدة ينتقل إلى العربي القطري

وتابعت صحيفة الرياضية السعودية أن عمر السومة سيغادر أهلي جدة متوجها إلى قطر خلال الساعات القليلة المقبلة للتوقيع الرسمي مع نادي العربي القطري بعد الاتفاق على كافة التفاصيل .

أهلي جدة يستبعد عمر السومة من قائمته

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد استبعدت عمر السومة من قائمة معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا.

ويعد عمر السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفا.

أهلى جدة يهزم فريق نمساوى 18 / 0

على جانب آخر حقق فريق أهلي جدة الفوز على نظيره شتولفدان النمساوي بنتيجة 18-0 في أول مبارياته الاستعدادية بمعسكره التحضيري المقام في النمسا، حيث شهدت المباراة تسجيل البرازيلي روبرت فيرمينو ثنائية قبل خروجه بين الشوطين.

رياض محرز على اعتاب الانتقال لأهلي جدة

وفى سياق أخر توصل نادي أهلي جدة لاتفاق مع مانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل أهلي جدة لاتفاق مع مانشستر سيتي أمس، الأربعاء، على انتقال محرز إلى قلعة الكؤوس في الموسم المقبل مقابل 30 مليون يورو.

و من المنتظر بحسب العديد من التقارير الصحفية، أن يخضع رياض محرز للكشف الطبي في نادي أهلي جدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

على جانب آخر كشفت تقارير صحفية أن نادي أهلي جدة قدم عرضا رسميا للاعب نيوكاسل يونايتد سانت ماكسيمين مقابل 25 مليون يورو.

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