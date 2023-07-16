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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القادسية يفتح باب عودة عمر السومة والعربي في الصورة

عمر السومة
عمر السومة

فتح نادي القادسية الكويتي باب عودة اللاعب السوري الدولي عمر السومة للفريق في الموسم المقبل، بعدما اعلن الأهلي السعودي قائمة الفريق والتي لم تشهد تواجد اللاعب.

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أعلن النادي الأهلي قائمة معسكر النمسا والتي لم تشهد تواجد عمر السومة فيها، ليفتح اللاعب باب الانتقال لنادي جديد بالرغم من تواجده قبل أيام قليله في تدريبات الراقي الجماعيه قبل مغادرة جدة.

 

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يوافق نادي القادسية الكويت على عودة عمر السومة في الموسم المقبل بعدما أصبح السوري خارج حسابات الأهلي للموسم المقبل 

وكان عمر السومة قد لعب في الموسم الماضي لنادي العربي القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد هبوط الاهلي لدوري يلو السعودي "دوري الدرجة الاولى".

ومن المتوقع أن يقدم النادي القطري عرض للتعاقد مع عمر السومة ليستكمل مشوارة مع العنابي بعد موسم كان منافسًا فيه على لقب الدوري.

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ينتهي عقد عمر السومة صاحب الـ 34 عام مع النادي الاهلي في يونيو عام 2024، ويتبقى في عقده موسم واحد فقط قبل الرحيل مجانًا، ويريد الراقي الاستفادة المادية من رحيله.

 

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