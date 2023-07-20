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الخميس 20 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تأجيل مؤتمر مرتضى منصور بسبب انقطاع الكهرباء في الزمالك

مرتضي منصور
مرتضي منصور

 قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص به والذي كان في النادي مساء اليوم الخميس، بسبب انقطاع التيار الكهربي.

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 تأجيل مؤتمر مرتضى منصور في الزمالك:

 وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي لمساء غدًا الجمعة في تمام الساعة ٨ مساءً بدلًا من اليوم الخميس.

 وانقطعت الكهرباء داخل صالة حسن حلمي في نادي الزمالك أثناء مؤتمر مرتضى منصور، والذي كان سببًا في تأجيل المؤتمر الصحفي لمساء غدًا الجمعة.

 مرتضى منصور يطرد جماهير الزمالك من النادي:

 قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طرد جمهور الفارس الأبيض مع بداية المؤتمر الصحفي الخاص به مساء اليوم الخميس، والذي كان مقررًا أن يعرض من خلاله بعض القرارات التي تخص النادي.

 وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في بداية المؤتمر الصحفي: "محدش يهتف لي واللي عايز يهتف يخرج برا، النهاردة جد مش هزار وقت الهزار خلص خلاص".

 

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